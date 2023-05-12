英國央行發布貨幣政策聲明前，英鎊兌美元跌0.5％；決策出爐後，英鎊跌幅縮小收跌0.3％，來到兌1.2590美元。10日英鎊攀抵兌1.2679美元的逾1年高點。

BOE貨幣決策委員會以7比2的表決結果，同意基準利率（Bank Rate）再升25個基點來到4.5％，觸及2008年10月來最高水位，連續12次升息累積的升幅，為1980年末以來之最。

BOE決定再升1碼，與美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）上周宣布的升幅一致，但這三大央行對未來政策路線釋出不同的風向。Fed暗示可能會暫停升息，ECB明示會繼續對抗高通膨。BOE則表示，若有跡象顯示通膨處在高檔的時間比預期長將再升息。

英國3月通膨年率10.1％，居七大工業國（G7）之冠。BOE預料通膨降溫速度比預期慢，主要因為食品價格不斷上漲，幅度出乎預料地大，薪資漲勢也意外強勁。

英國央行總裁貝利在記者會的聲明指出：「我們必須堅持到底，確保通膨一路降回2％目標。」

《路透》上周公布的調查顯示，受調經濟師預期BOE5月再升1碼，之後將暫時收手按兵不動。但投資人押注英國基準利率還會再升，今秋將達到5％的峰點。

英國央行大幅上修經濟預估，不再悲觀認為會陷入衰退，幅度創1997年開始預測以來之最。BOE現在預期，英國今年全年經濟成長率0.25％，而非先前預測的萎縮0.5％，也不再看衰季度經濟會負成長。

BOE一改之前萎縮0.25％的悲觀預估，看好明年經濟擴張0.75％。到了2026年第二季，BOE基於能源價格下跌、失業率升幅縮小及政府祭出刺激措施，預測經濟成長率可達2.25％。