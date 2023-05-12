微軟執行長納德拉（Satya Nadella）透過電子郵件向員工表示，公司將暫停為全職員工調薪，但會繼續給予員工晉升、獎金和股票獎勵。

去年美國通膨迭創新高，微軟將獎金預算提高近乎一倍，並調升部分員工的股票獎勵。今年員工的薪酬將回歸正常。

納德拉在信中寫道，「公司將維持獎金和股票獎勵預算，但不會超越去年規模，會更趨近於歷史平均水準。」納德拉亦指出，高階管理人員的績效獎金會大幅低於去年。

微軟發言人10日表示，身處在經濟環境與平台重大變化之際，微軟有必要在投資員工、事業和未來做出重大決定。

微軟4月公布業績時表示，第一季成長減弱，潛在經濟衰退澆息消費者需求，並打擊企業客戶的軟體和雲端服務訂單。此外，多年來展現強勁成長力的Azure雲端事業也出現放緩跡象。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，第二季營收成長率將由第一季的7.1％放緩至6.7％。該公司打算將營業費用增幅壓低至2％之下，相較於第一季的增加7.4％。

除了談到員工薪資，納德拉亦強調微軟致力從持續成長的人工智慧（AI）市場獲利。微軟1月宣布對新創公司OpenAI投資數十億美元。胡德4月表示，因為投資Azure AI基建，微軟的資本支出將逐季增加。

鑑於成長減速和客戶縮減支出，薪資凍漲是微軟降低支出的最新動作。微軟1月宣布將削減1萬份職務，裁員規模創下8年多來最大。谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta等科技巨頭，近幾個月相繼宣布精簡人力。

據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，今年來科技企業合計裁撤逾19.2萬名員工。