在扣除食物與能源後的4月核心通膨率年增5.5％，今年來一直在5.5％到5.6％區間內，跟去年12月的5.7％相較變化不大。他認為這顯示通膨率要下降至Fed目標2％的速度還不夠快。

雖然4月數據顯示機票、飯店住宿費和中古車價格等項目出現大幅下跌，但巴爾金認為這情況不可能一直持續下去。

即使華爾街指出供應鏈持續好轉而有助降低物價等各種因素都顯示通膨趨勢正往下降，但他認為通膨壓力仍然存在，因為目前通膨率依舊很高。

外界認為Fed去年3月來積極升息，會降低美國人對通膨前景的預期，但巴爾金認為只要企業預期物價高漲而提高產品售價，通膨預期還是會自我實現。現在的情況是，就算通膨預期在下降，但通膨率仍降不下來。

他解釋其支持繼續升息的原因，是許多跡象顯示消費需求並未消退，甚至有跡象顯示通膨正在或準備走高。

雖然Fed持續升息已開始影響民眾與企業的貸款意願，而巴爾金也表示其已注意到包括維吉尼亞、西維吉尼亞、北卡羅來納和南卡羅來納等地區的銀行正減緩其放貸速度，但目前仍不清楚這趨勢對經濟與通膨可能產生什麼影響。

Fed在5月會後聲明中刪除「一些額外緊縮」論述，被視為將暫停升息的訊號，但花旗全球市場首席亞太區經濟師蔡真真認為通膨居高不下，未來幾個月核心通膨率月增幅度將維持0.4％到0.5％之間，因此預期Fed在6月和7月會持續升息。