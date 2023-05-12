對於國防部長邱國正表示，首批一年制義務役「不會受到政治影響」、「就是1月1日開始」，前立委郭正亮大讚邱部長真的是好棒棒，真是佩服他！郭預期，到時候媒體開始報導營區準備狀況，保證各營區一定準備得亂七八糟，到時候年輕人嚇都嚇死，因為美國教官200人已經進駐台灣，要準備操練年輕人戰技，一定比以前嚴格！

根據《中天新聞網》報導，國防部長邱國正5月4日上午列席立法院外交及國防委員會時，被國民黨立委林德福質詢，首批一年制義務役的94年次的役男，將在今年6月畢業，是否在明年（2024年）1月1日入伍？是否會因為總統大選讓新訓延後？邱國正當場回應「不會受到政治影響」、「就是1月1日開始」。

對此，前立委郭正亮11日在《觀點—亮劍台灣》大讚，邱部長真的是好棒棒，真是佩服他！

郭正亮直言，邱部長真的太老實，如果首批一年制的義務役於明年1月1日入伍，這2萬多人在今年12月初就會收到入伍通知，到時候媒體開始報導營區準備狀況，保證各營區一定準備得亂七八糟，到時候年輕人嚇都嚇死，因為美國教官200人已經進駐台灣，要準備操練年輕人戰技，一定比以前嚴格！

郭正亮質疑，一定如期在元旦入伍嗎？敢寄兵單嗎？等著看！百分之80以上會延到選舉以後才寄兵單！因為民進黨都以選舉為主要考量。