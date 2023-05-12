座墊桿出現瑕疵 派樂騰召回220萬輛飛輪車 07:352023/05/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國健身器材公司派樂騰（Peloton）11日宣布將召回220萬輛飛輪健身車，原因是這些車子座墊桿可能斷裂導致使用者受傷。此消息導致該公司11日股價暴跌7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 派樂騰聲明指出，截至4月30日為止，在美國賣出的216萬台飛輪健身車裡，有35台回報出現座墊桿斷裂情況。 派樂騰此次召回的飛輪車，是2018年1月至2023年5月在美國販賣的Peloton Bike、型號PL01。這是派樂騰明星商品之一。 #派樂騰 #座墊 #美國 #召回 #出現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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