派樂騰聲明指出，截至4月30日為止，在美國賣出的216萬台飛輪健身車裡，有35台回報出現座墊桿斷裂情況。

派樂騰此次召回的飛輪車，是2018年1月至2023年5月在美國販賣的Peloton Bike、型號PL01。這是派樂騰明星商品之一。