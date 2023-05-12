Fed理事：氣候變遷未危及金融體系 07:352023/05/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）11日表示，儘管Fed以不同氣候變遷情景評估銀行業韌性，但他並不認為氣候變遷會對美國金融體系造成嚴重風險。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃勒在西班牙首都馬德里演講時表示：「氣候變遷是真實存在的，但我不認為它會對於大型銀行的安全與穩健度，或是美國金融穩定性構成嚴重風險。」 沃勒認為，他們在金融穩定監控與政策方面，並不需要對氣候相關風險進行特別處理。 #氣候變遷 #Fed #沃勒 #風險 #並不 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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