沃勒在西班牙首都馬德里演講時表示：「氣候變遷是真實存在的，但我不認為它會對於大型銀行的安全與穩健度，或是美國金融穩定性構成嚴重風險。」

沃勒認為，他們在金融穩定監控與政策方面，並不需要對氣候相關風險進行特別處理。