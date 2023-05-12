藍綠檯面上有意角逐總統者，包括國民黨新北市長侯友宜、民進黨副總統賴清德與鴻海創辦人郭台銘都跟新北有淵源，新北市議員翁震州今總質詢問未來不管是誰出線，侯是否都願意祝福？侯友宜強調，大家都很關心新北市，最重要要讓國家安定、人民安居樂業 ，選舉要選上才能做事，做事做出來最重要，讓國家安定、人民安心、社會公平，若做不出來讓國家帶來很大的艱辛的歲月，不是大家樂見的。

翁震州說，今侯友宜跟郭台銘在板橋慈惠宮見面似乎相當融洽，他談到兩人民調起伏，侯友宜強調，大家為國家、為人民做事都要給予肯定，他做一輩子公務人員，警察行政中立，打擊犯罪沒分彼此，壞蛋抓起來，好人保護好，要做事都是好事。

翁詢問外界盛傳侯友宜有可能跟郭台銘搭配選舉，侯友宜表示，他現在是新北市長，這個如果的問題，他百分之百唯一會配的「是我老婆」，配了一輩子繼續配。

若郭台銘邀請搭配副手是否會同意，侯友宜強調，人生有很多如果，不見得一定要怎麼做、不怎麼做，最重要做自己，人生外面有風、有雨、有挑戰，做我們自己堅定信心、認真打拚，任何職務來都不怕，「我們向前行」，他是基層出來，不管多高，重要、不重要，都會全力以赴。

邱婷蔚問侯郭兩人今日會面，是沒有永遠敵人、朋友，侯友宜強調，他的敵人只有作奸犯科的人。