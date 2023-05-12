蕭美琴駁巴菲特「台灣危險說」 陳建仁：台灣投資穩定世界經濟更好 @ChinaTimes

駐美代表蕭美琴反駁美國股神巴菲特稱台灣淪為經商危險地點的說法。對此，行政院長陳建仁說，台灣確實受到很多文攻武嚇的壓力，但也藉著國艦國造、國機國造的努力，使得台海能夠和平穩定，台灣的繁榮是全世界的繁榮，台灣的投資能夠穩定，相信全世界的經濟發展濟就會更好。

針對駐美代表代表蕭美琴，接受《華盛頓時報》專訪時，反駁美國投資大亨巴菲特指台灣是危險地方，對此，行政院長陳建仁12日受訪時回應：「首先要感謝蕭美琴大使對台美關係的促進所做的貢獻，台灣是在民主陣營的最前線，我們確實受到很多文攻武嚇的壓力，但是台灣也藉著國艦國造、國機國造這樣的努力，以及加上跟我們理念相同的國家共同合作，來使得印太地區能夠更加地自由開放，也使得台海能夠和平穩定」

他提到：「我們充實自己的能力，要阻止、預防任何和平破壞的產生，我們盡最大的努力，就可以確保這個地方的穩定和平。」

「保護台灣、投資台灣，就是使得我們地區能夠穩定的最好方法」，陳建仁說：「如果我們能夠確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮。換句話說，台灣的繁榮是全世界的繁榮不可或缺，也不可減少的一個部分，如果台灣的投資能夠穩定，我相信全世界的經濟發展就會更好，所以我們也希望大家能夠支持台灣、投資台灣，讓台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展」