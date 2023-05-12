台中捷運日前發生列車撞上掉落的工地吊臂釀1死10傷事故，台中市長盧秀燕12日表示，雖然這次意外是天外飛來橫禍，但也發現中捷系統設計和人員訓練還有不足的地方，必須要加強改善，並現場宣布市府將啟動強化安全、成立調查小組、全線大體檢及重罰重求償等4大措施。

盧秀燕12日出席烏日全民運動館開工動土典禮，會後接受媒體聯訪，針對日前中捷發生工安事故，盧秀燕表示，雖然這次意外是天外飛來橫禍，但也發現中捷系統設計和人員訓練還有不足的地方，這就是我們必須要加強改善的地方。

盧秀燕說，意外發生後，市府全力善後，已勒令肇事業者興富發在台中9個工地全面停工，並進行工安檢查，昨日發現仍有施工情形，已對其開罰。台中捷運也啟動全線預防性大體檢，因為捷運沿線尚有許多工地在施工，除高樓塔吊作業外，也可能是高樓附屬品如水塔是否會鬆脫飛出等；其中1處工地是市府主管，目前已展開工安檢查，另有4處為中央主管，將與勞動部溝通，盡速派員檢查。

盧秀燕表示，關於理賠部分，中捷本身有保線理賠，但也要求肇事者負起責任，今日必須出面，法制局將邀請死傷者家屬、代表一起進行協商理賠程序。

另，盧秀燕也指定副市長黃國榮擔任召集人，成立調查小組。她表示，內部要調查、優化改革，也全力配合行政院運安小組、監察院、司法調查；市府也會重罰重求償，中捷公司將對業者求償2億元以上，一切都在進行中。