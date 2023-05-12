新北市樹林區今日發生一起工安意外，傷者送醫宣告不治。新北市長侯友宜表示，第一時間指示勞工局協助，勞工局長陳瑞嘉表示，已勒令停工，進一步調查做成職安報告，目前職災勞工有慰助金30萬元，雇主負擔責任會盡力協助。

民進黨新北市議員彭一書指出，這幾天談了很多治安問題、工安意外，加上工程問題，希望市府要要了解問題在哪，別讓問題一直發生包括後續協助家屬職災申請。