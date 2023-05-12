新北市議會總質詢，民進黨新北市議員陳永福質詢侯友宜上次出訪新加坡不夠透明，才會讓人懷疑是為了躲避「五百萬事件」，侯友宜直言，「無影無跡」的事情，他已經否認一兩次，一直貼過來，不是這樣看事情，社會事不是這樣走的，沒有這回事就是沒有這回事。

陳永福說，從新加坡行程規畫，他認為這次出訪很倉促，正常出訪會有一段鋪陳，但太過突然才會引人聯想；侯友宜強調，外交行程有些是可以公開，有些不能公開，要尊重對方，不要連連看。

侯友宜也說，做事不要雙重標準，當年蘇院長出訪也是很低調保密，照國際規矩的東西，哪可以講我烙跑？今天不要再講這些「胡說八道」。

侯友宜說，沒有每一件事都要敲鑼打鼓，有些不能這樣做，我去新加坡新聞正面有一百八十則，報導新北市跟新加坡友誼的關係，建構雙方的合作目標。至於被指行程不緊湊，侯說你問跟我去的記者朋友跟工作同仁緊不緊湊。

被問到今年有沒有其他出訪行程，侯友宜說，未來的事不知道 ，能夠跟國際好朋友大家都了解新北、看見台灣，台灣可以走出去，國家可以走出去肯定祝福。

侯友宜也說， 其他人出訪他從沒說過什麼，沒有人在國外，罵自己國家，批評自己，破壞國家團結。