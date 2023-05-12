國民黨台中市議員陳政顯表示，中捷真的是「丟臉丟到家」，都還搞不清楚狀況第一時間馬上卸責。（張亦惠攝）

興富發建設文心愛悅建案10日塔吊自31樓掉落，砸入中捷軌道，列車撞上造成1死10傷。中捷公司代理董事長林良泰在今天表示「不覺得中捷付出很大嗎」再度挨轟。

林良泰昨天在記者會現場請民眾為中捷拍手鼓掌，挨批冷血，昨天中捷透過運務處長許泰銘對外回應，今天質詢開始前，林良泰接受媒體訪問，甚至表示「不覺得中捷付出很多嗎」，遭到眾議員批評，林良泰最後道歉。

綠營市議員陳淑華詢問，工程人員的確很辛苦，但有人命傷亡，董事長還帶頭要拍手，台中市民作何感想？林良泰曾是交通局長，對此事有何看法。林良泰表示，任何設施導入後，希望有百分之百的安全，自動駕駛是林佳龍時期決定，一棒接一棒完成捷運。

陳淑華痛批林良泰傲慢，機電、土木工程在林良泰的任內執行，現在責任又要推給前朝，是推諉卸責的團隊。議員周永鴻也指出，規畫招標無人駕駛的人就是林良泰，卻當著所有人的面說謊，開記者會也說謊關鍵13秒，還要大家給你拍拍手，把出包當功勞，死了一條人命，要不要道歉？

國民黨議員陳政顯也說，中捷真的是「丟臉丟到家」，當時行控中心發生什麼事都還沒了解清楚，第一時間馬上卸責，事情浮現出來時能看嗎？完全漠視民眾權益。

林良泰表示，針對此事非常遺憾與不捨，再次致上最深的歉意，中捷會持續改進。