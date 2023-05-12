受害學生家長也說陳姓男師還會送女學生玩偶、請吃飯等「獎勵」方式來吸引她們配合拍照，實在太下流。(翻攝自學生家長手機)

金門地區傳出某國中陳姓男老師邀約該校熱舞社女學生，因不當要求穿衣字眼令女學生「不舒服」遭提告性騷擾案，被害女學生家長經由女兒與其他受害同學口中得知，該名男師在邀約女同學時有其一貫「伎倆」，循序漸進的讓家長卸下心防並吸引學生「上鉤」，家長怒斥實在太下流了！

受害學生家長表示，經由多位女同學口中得知，涉嫌性騷擾的陳姓男老師在邀約女學生外拍時有一貫的「手段」，大多是先從青澀而不懂拒絕的7年級熱舞社新生下手，起初會先利用假日邀約載她們出去遊玩，拍攝一般簡單的日常生活照片博取學生與家長的信任。

學生家長越說越氣的說道，經過幾次順利的約拍後，接連下來陳姓男老師就會開始「歪樓」，要求女學生換穿一些清涼、制服「蘿莉控」系列的服裝讓他拍照，還會送女學生玩偶、請吃飯等「獎勵」方式來吸引她們配合拍照，結束後甚至還會給100元「車馬費」要求「封口」；更危險的就是被約至陳師家中或「工作室」裡換穿辣裝拍照的女同學，家長憤怒的說萬一不幸真被那個男老師怎麼了，後果真的不堪設想。

這起男師涉嫌性騷案越滾越大，在金門地區的社群網站已引發熱議、撻伐聲浪不斷。縣府社會處兒少保護社工掌握到的受害名單已達20多人，也有學生家長已向警方提告陳姓男師涉嫌「性剝削」；該校雖然已成立性平會進行調查，但社政與警方也已同時介入調查，期望案件早日水落石出，給相關人員一個合理的交代。

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