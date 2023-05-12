台中捷運豐樂站10日發生吊臂貫穿捷運車廂的意外，整起事故目前共造成10人死傷。此事故也引發大眾討論，關於捷運站周邊的禁限建相關配套措施。不過北市議員鍾沛君揭露，11日收到民眾投訴，於捷運大安站共構站體旁有大型吊車就在高架軌道旁的限建範圍施工，且還超時工作，現場卻沒有捷運局或捷運公司人員監督、通報，讓議員直呼「北捷仍未上緊螺絲。」

台北市長蔣萬安11日受訪時曾說，捷運公司跟捷運局啟動相關巡檢作業，另派員進行相關監工作業，審慎面對公共安全。不過鍾沛君卻在12日交通部門質詢時秀出兩張照片，只見大型吊車緊鄰文湖線高架軌道，正在更換大安站共構站體的廣告招牌，且施工許可只至下午4時，但民眾拍下的施工時間已是下午5點40分，明顯超時施工，現場卻不見市府員工監督、開罰。

另鍾沛君在質疑，該臨時工程的事前會勘並未照會捷運公司、捷運局，但工程範圍明顯在禁建範圍內，直呼捷運週邊工程監工竟如此散漫。

對此台北捷運公司先解釋，該施工單位有跟站務人員說明，並出示警察局得申請以及工務局的會勘紀錄，以及說明施工的時間，捷運公司也有確認是否有做圍籬。不過針對廠商超時施工問題， 捷運公司總經理黃清信坦言，周邊工程會檢討，未來如果有違規、逾時或施工安全的危險，會主動通報警察局，「我們責無旁貸，會針對相關建議來檢討。」

捷運局長鄭德發則補充，此作業在禁限建的範圍，大眾捷運法45條規定，捷運局可以令其停工，捷運局也在草擬方案，因廣告更換工程非興建工程，因此針對臨時工程未來審查時，會請審查單位加註該臨時工程位於禁建範圍內，這樣捷運局、捷運公司就會加入監督。不過因為有法規上的問題，需要嚴謹討論後才能定案，5月底會向議員報告初步草擬方案。