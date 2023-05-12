「媽媽的愛一直都在」！吉安鄉長游淑貞母親於去年9月享嵩壽93歲圓滿人生，今年母親節前夕，她將感念與思念化為對社會的愛心，捐出老人家留給子女的10萬元積蓄，作爲花蓮家扶中心助養兒童之用。

游淑貞憶起母親，是位克勤克儉、嚴以律己寬以待人的客家傳統女性，她每天頂著烈陽，揮汗如雨勞力工作，僅能獲取400元微薄工資，這份10萬元基金是她必須累積250天，在烈日寒風中辛苦勞動才能匯聚而成，但她總是告訴我們，有能力時更要回饋社會、幫助他人。

游淑貞說，近年因疫情嚴峻，不僅造成多數家庭陷入困境，社福機構同時面臨善心捐款銳減短缺問題，希望透過這份溫暖祝福，幫助貧困孩子家庭。在家扶中心扶幼委員會主委胡毓恩及主任施政延見證下，捐出善款，淑貞鄉也盼拋磚引玉為社會帶來更多正能量。

胡毓恩表示，57年來花蓮家扶協助全縣花蓮13鄉鎮、陪伴超過12000孩子邁向自立。統計至今年3月，扶助家庭達1776戶、3203位兒少；「扶幼捐款」是弱勢家庭脫貧自立最大的生活支柱及力量，來自各界的每一筆捐款，都將充分運用在弱勢兒童與家庭之需。