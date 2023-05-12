行政院長陳建仁今天下午接見英特格總裁、執行長暨董事長羅伊（Bertrand Loy）一行人。（行政院提供／楊亞璇台北傳真）

美商英特格（Entegris）公司全球最大製造基地高雄新廠10日正式啟用，行政院長陳建仁今天下午接見英特格總裁、執行長暨董事長羅伊（Bertrand Loy）一行人。陳表示，感謝英特格公司對我國的長期支持，帶動台灣半導體發展，他也樂見英特格公司肯定台灣在半導體產業所扮演的重要地位，並認同台灣是值得跨國企業信賴、安全的投資地點。

陳建仁致詞表示，英特格公司為世界半導體原物料特殊材料的供應商，在半導體生態系，占有很獨特的地位，英特格公司1990年營運以來，把台灣視為公司全球供應鏈中重要的一環，這次總裁特地遠到來台出席高雄新廠的落成典禮，顯示對台灣的重視跟情誼，在此致上最竭誠的歡迎之意。

陳建仁說，此次高雄廠計畫從2020年起，5年內挹注5億美元的投資，為英特格近期很重要的投資方案，感謝英特格公司對我國的長期支持，帶動台灣半導體發展，有助台灣業者開發最新且先進的製程，他也樂見英特格公司肯定台灣在半導體產業所扮演的重要地位，並認同台灣是值得跨國企業信賴、安全的投資地點。

陳建仁指出，台灣近期因為地緣政治緊張的氛圍，受到全球媒體的矚目，但是大家也已經看到，國內的經濟、運輸、能源等領域都沒有受到影響，且台灣人民很理性、不慌張，態度也不挑釁，且堅守主權，更讓全世界注意到，台灣在全球產業供應鏈裡面關鍵地位的事實。

陳說，台灣半導體產業發展至今已經成為全球高科技創新研發的重要夥伴與後盾，許多產品中都可以看到國際品牌利用台灣半導體來進行創新。蔡總統也宣示要使台灣成為世界半導體的先進製程中心，這是政府對半導體發展的願景，也是日後持續支持全球高科技創新的重要條件。

他強調，政府將與業者合作，持續掌握全球主流的應用趨勢，利用台灣半導體產業群聚優勢，研發最先進的半導體技術，政府鼓勵也歡迎國際產業與台灣優質的半導體業者合作。