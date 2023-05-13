又見媽祖生遶境衝突 從一對一到打群架竟是為了這件事

嘉義縣朴子市配天宮媽祖遶境，場面熱鬧，今凌晨卻傳出有兩派人馬打架，警方獲報出動快打部隊，滋事分子已鳥獸散落跑，經調閱監視器追人，漏夜帶回7名涉案人，了解得知疑其中一方垃圾亂丟遭指責，進而暴肢體衝突，警方訊後將依妨害秩序、傷害罪函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局表示，昨媽祖生遶境，為預防擦槍走火暴衝突，事前已調派眾多警方組成快打部隊隨時待命，今凌晨0點38分，獲報朴子市大同路與文化南路路口有人打架，馬上出動快打部隊前往，發現滋事者都是一般看熱鬧的民眾，非特定組織，今共帶回7人，其中2名是勸架的證人，另有人仍未到案，會繼續追查。

警方表示，疑似是一方被另一方指責垃圾不帶走，製造環境髒亂，被駡的一方不滿先發生一對一肢體推擠，隨後兩方友人又加入戰局，才暴發群體打架事件。朴子分局呼籲，公權力不容挑戰，只要非法份子膽敢暴力滋事，絕對強力執法，持續溯源查緝，打擊囂張氣焰，依法究辦。