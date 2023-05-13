高雄市二聖路與瑞祥街口遭人錄影檢舉是「行人地獄」，短短15秒就有3位行人差點遭轉彎的汽機車「衝撞」。前鎮分局13日上午派員至現場加強取締，強調該路口已取締240件違規，將針對影片中的違規車輛開罰。（高市前鎮分局提供／袁庭堯高雄傳真）

「行人地獄」話題正夯，YouTube 12日出現一則行車紀錄影片，爆料高雄市二聖路與瑞祥街口，短短15秒就有3位行人差點遭轉彎的汽機車「衝撞」，影片吸引1.4萬觀賞次數，網友大酸「南部日常」。前鎮分局13日上午派員至現場加強取締，強調該路口今年度已取締240件違規，將針對影片中的違規車輛開罰。

網友「雞GuGu」昨天在YouTube上傳一支短片名為「我願稱高雄為行人地獄之王」，短短不到12小時已吸引1.4萬人朝聖觀賞。

畫面可見，高雄市二聖路與瑞祥街口，短短15秒的時間，一名滑手機的男子走在斑馬線上，遭多輛機車當面「逼迫」。緊接著，一位國小女童過馬路，廂型車直接穿越她面前；一名男子才剛踏上斑馬線，差點被一輛載著小孩的機車直接衝撞。

該影片經轉載引發熱議，網友吐槽「台灣最美麗的風景」、「南部日常」。

前鎮分局表示，依據道路交通安全規則第103條規定，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持3公尺以上距離（約1個車道寬度或行人穿越道上3個枕木紋的間隔）。違規者可依道路交通管理處罰條例第48條規定最高可處罰3600元，分局將依據該影像畫面，針對各違規事實行為逐一依法告發，並持續針對該路口路段加強執法取締。

前鎮分局統計，該路口今年度已舉發汽機車不停讓行人等各項交通違規達240件。市警局統計，5月1日至11日取締未停讓行人等妨害行人違規計5922件，呼籲維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重行人路權。