花藝老師施宥彤示範指導製作永生花。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

明天就是母親節，樹德科大校友總會第十屆常務理事施宥彤等人日前召集夥伴製作永生花，並規畫一場「馨想事成愛99」的母親節永生花製作活動，由施宥彤教作永生花，帶領大家透過藝術向母親說「我愛您」。永生花是透過特殊加工的鮮花，通過特殊處理，其保存期間更長久。

主辦單位表示，這場活動總計有50位師生報名參加，每名500元含餐點，以目前的高物價而言，單純只能支付永生花材料，但獲得的回饋卻是無價，當天樹德家商校友會會長與家長會長也聯袂出席。

對於製作永生花，學員們都很興奮，看著市面上昂貴的永生花在手中綁成花束，加上施老師把永生花的意境帶入作品，讓學員覺得作為母親節禮物更具非凡意義。

校友總會理事長劉柏楊表示，當天自己化身施老師的教學助理，才發現永生花的繁複步驟有多不容易，一如小時候粘著母親身畔，反覆問著不同問題、或是相同問題問個幾十遍，溫柔的母親總是耐心解釋，母愛就好比長長久的永生花，過程中的細心耐心正是考驗永生花製作的技巧。