王瞳跟廣正老師為了生日驚喜大秀國標舞。（民視提供）

王瞳每年都為艾成生日準備驚喜，這一次準備「超時空的禮物」。（民視提供）

艾成去年跟張芸京組成「京成兄妹」專輯《俠侶》也在上週發行。

王瞳在艾成暫別大家9個月之後的第一個生日5月13日準備了驚喜影片，她表示每一年艾成的生日她都會準備驚喜跟禮物給他，上一次是扮成如花讓大家留下深刻印象，這一次則是準備「超越時空的禮物」，一起準備企劃的張芸京，表示艾成是個傳奇，六歲就是音樂神童，一坐到鋼琴上就會彈琴，他的存在感很強，最能震撼人還是他的歌聲跟創作、及他生命的故事，都還在持續帶出蝴蝶效應，影響世界各地的華人。

為了這一次的影片，王瞳也大秀國標舞，她表示這次念頭是在一次和國標舞老師廣正、怡伶兩人吃下午茶而蹦出來的想法，只是沒想到從企劃到執行，讓王瞳一度想放棄，她坦言這計畫實在太難了，而她克服重重關卡，連練習舞蹈也只能趁拍《市井豪門》的空檔再趕去舞蹈教室，到拍攝當天為了盡善盡美，拍了近5小時，讓她忍到肌肉撐不住才喊卡，她說看到畫面才發現自己的雙手都在顫抖著，但想到這是艾成的生日驚喜，就不斷對自己信心喊話。這次的生日驚喜影片，除了突破王瞳的體能肌耐力極限，連後製團隊都剪輯到深夜，希望能如期上線播放。

王瞳表示艾成創作歌曲「從天上來的聲音」這首歌，默默安慰了很多人，包含連張芸京第一次聽艾成的創作就是這首，還用這首歌考上了台北市街頭藝人。所以王瞳及「耶！一同進城」幕後團隊，特地用這首歌準備了一個驚喜給艾成，也讓大家一起在成成生日的日子，一起想念我們愛的艾成。

王瞳表示這一次張芸京跟艾成的《俠侶》迷你專輯，收錄4首歌曲和1首隱藏歌曲，年底規劃了「超時空對話 Live Concert」，希望能在舞台上原汁原味呈現 「京成兄妹」，目前募資計畫也在嘖嘖問卷平台，如果想一起聽音樂或者支持京成兄妹，也可以一起參與。

除了王瞳送給艾成的生日大禮，還訪問了幾位受到艾成生命影響的摯愛家人們的心情，也讓網路上思念艾成的家人們能一起參與、紀念。5／13（六）今晚8：00將在《耶！一同進城》YT頻道直播，邀請所有的家人粉絲一起在線上為艾成慶生，並且留下對艾成的生日祝福。