國民黨下周徵召總統參選人，黨中央昨陸續致電各國民黨立委、立委參選人，諮詢支持意向，約20名藍委表態支持侯友宜，僅4名藍委稱支持鴻海創辦人郭台銘。國民黨立委謝衣鳯今表示，確實大部分黨團同仁都支持侯友宜是最強總統參選人，希望黨中央能按照共識在下周徵召。

謝衣鳳說，昨天中午所有委員們都已陸續接到黨中央的電話，像她就是接到組發會主委許宇甄的電話，被問到是否跟過去一樣仍然支持侯友宜，她回答仍然支持侯友宜，並認為侯是國民黨最強的母雞，這個想法沒有改變，希望可以盡速徵召最強的總統參選人侯友宜，能夠在下周三提名。

至於挺侯立委占大多數，謝衣鳳指出，以她私下跟黨團同仁的了解，大部分同仁都是支持侯友宜是國民黨最強的總統參選人，有少部分支持郭台銘，因此希望黨中央可以根據黨團的共識，在下周盡速徵召侯友宜，成為國民黨總統參選人，讓大家共同團結一致，贏得2024大選。