今（14）日是母親節，總統蔡英文和行政院長陳建仁原訂上午一同出席「112年度族語模範母親表揚典禮」活動，稍早行政院通知，陳揆昨晚因咳嗽不適情形在家進行快篩，結果呈現陽性反應，今日將進行「0＋n自主健康管理」，稍早已緊急取消該行程。

行政院代理發言人羅秉成表示，陳建仁昨晚因有咳嗽不適情形而在家進行快篩，結果呈現陽性反應，今早經醫師考量陳的身體狀況後，建議需在家休養，並進行「0＋n自主健康管理」，待呼吸道症狀緩解後，仍可配戴口罩正常上班。