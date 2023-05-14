國民黨立委桃園市5選區初選，黃敬平邀徐巧芯一起在龍潭區掃街拜票。(呂筱蟬攝)

國民黨立委桃園市5選區競爭激烈，歷經市議員舒翠玲退選，目前僅剩市議員黃敬平挑戰現任立委呂玉玲。黃今天邀請同樣贏得立委初選的台北市議員徐巧芯一起在龍潭掃街拜票，他說期盼帶旺自己選情，之後一起進立院組成國會最強監督連線。對於多個選區形成黨內互打局面，徐則認為這是民主機制中的良性競爭，最後才能選贏民進黨。

黃敬平說，先後邀請贏得立委初選的羅智強和徐巧芯共同掃街拜票，期盼幫國民黨保住他在平鎮、龍潭立委一席，希望能沾到2人的福氣帶旺自己的選情，大家一起前進立法院組成國會最強監督連線戰力。

對於多個選區都形成黨內互打局面，包含黃敬平及呂玉玲也曾發生多次口水攻防戰，徐巧芯說，覺得這不是黨內的互打，民主國家中得民主政黨本來就該有初選機制，有良性競爭的人選才能夠代表國民黨最強的人選，再去和民進黨競爭，國民黨贏的機會就會比較大，大家目標都是「國會過半、重返執政」，且重返執政之後國會要比過往更強的監督力量，如此一來才能解密過去蔡英文執政時期有很多的大秘寶，包含BNT採購疫苗、NCC主委陳耀祥，這些年來他們對媒體到底做了什麼，包含箝制新聞自由等等真相，很多民眾希望看到民代進入國會之後被挖出來。

她也說，一直都很支持年輕議員轉戰立法委員，像自己的初選就是越戰越勇，讓民眾感受到新生代的不一樣，黃敬平也是如此，相信很多龍潭的鄉親也是對他寄予厚望，希望他能先拿到門票然後進到國會，把過去這段時間民進黨可能涉及的弊案，全部都翻出來。