台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷。民進黨台北市議員許淑華14日一早來到現場視察，她呼籲，北市有許多建案、都更案正在進行，因此連續壁工程成為北市最大的公安疑慮，市府在工程監控上樣更加完善。

許淑華指出，有許多住戶擔心房子後續是否還能居住，因此今日與技師再來到現場視察。目前北市有許多建案、都更案正在進行，在緊鄰房舍的情況下進行連續壁工程，因此連續壁工程成為北市最大的公安疑慮，市府在監控上要更加完善，以確保民宅安全。

許淑華表示，昨日道路坍塌後，住戶就有打電話給她，下午4時許到達現場，並和市府溝通後續處理。隨後技師也來到現場，與技師至附近住宅地下室進行檢測。一直忙到晚間7時30分，送民眾到旅館安置，並協助處理入宿問題，接著跑完母親節活動，晚間11時許回到現場，當時已經在灌漿，確認安全上較沒有疑慮。