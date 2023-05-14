興富發文心愛悅建案工地塔吊臂10日掉落中捷軌道，列車隨後撞上釀1死10傷。（張亦惠攝）

興富發文心愛悅建案工地塔吊臂10日掉落中捷軌道，列車隨後撞上釀1死10傷，中捷公司運務處長許泰銘今天再度致歉，並表示，目前已經將險阻手勢標準化並強化落實、月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉防列車離站、隨車人員執勤包擺放配置優化。也會持續與系統商討論2項設備優化方案。

中捷運務處長許泰銘表示，針對5月10日事故，中捷公司再次向罹難者、傷者、家屬及社會大眾致上最深的歉意，對於各界建議會虛心檢討並改進。中捷已檢討應變SOP，3項精進措施全面實施，包括：

一、險阻手勢標準化及強化落實，月台人員第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），示警隨車人員緊急停車。

二、列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站。

三、隨車人員值勤包擺放配置優化，使隨車人員可立即取出列車鑰匙，縮減手動緊急停車作業時間。

許泰銘說，在例行的行車作業中，中捷已導入軌道運輸指差確認，隨車人員藉由手勢動作導引視線，確認列車無異狀，以有效降低人為失誤，確保行車安全。同時研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。

許泰銘解釋，國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線在內，均未設置月台緊急按鈕，未來中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕；另，未來將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，例如導入雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。