以生產毛巾起家、成立超過半世紀的廣豐實業，2016年由第三代的賀錫敬接班經營，被喊了多年的「毛巾小開」，正式成為新任掌門人，日前本刊直擊穿著「剪刀手Denham」品牌牛仔褲的賀錫敬，現身台北市信義區某知名百貨的精釀啤酒專賣店，與友人們邊喝邊聊，氣氛超嗨。

孫瑩瑩的前夫李仕凡也出現在場合。（圖／本刊攝影組）

3月24日深夜11點多，多年來一直被稱「毛巾小開」的賀錫敬，一身輕鬆又有型的裝扮，與友人在台北市信義區百貨公司的精釀啤酒專賣店聚會聯絡感情，同場的還有孫瑩瑩前夫「小Fer」李仕凡，幾個人邊喝酒聊天，講到有趣的話題時，眾人還一起大笑，雖然夜已深，但幾個大男人情緒還是顯得十分亢奮愉快。

幾個大男人喝了點酒之後，情緒也跟著嗨了。（圖／本刊攝影組）

賀錫敬近年來在接班家族企業後，對事業的態度十分果斷堅決而嚴格，近年因發現有一筆約18億元的海外處分利益未入帳，討了6年未果，在2年多前對負責該案的親三叔、廣豐前副董事長賀鳴鐸提告，叔姪關係也因此決裂。他去年在接受媒體訪問時也透露自己雖然總是被叫「毛巾小開」，但廣豐實業早就沒有做毛巾了，還表示「只做毛巾早就喝西北風了，怎麼賺錢」，相當實際。

不知聊到什麼話題，李仕凡與賀錫敬都大笑起來。（圖／本刊攝影組）

至於與賀錫敬一同飲酒的李仕凡，是身家百億的軍火商之子，曾與「台灣第一名媛」孫芸芸的親姊姊孫瑩瑩有過一段婚姻，不過6年的婚姻關係因聚少離多且個性失和，屢傳婚變消息，最後於2021年初宣布離婚，之後感情上也各自被媒體直擊有新發展。

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