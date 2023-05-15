俄烏戰爭爆發一年多，隨著俄羅斯逐漸與歐美脫鉤，「遠東」如今成為全球新興的焦點。中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，當務之急是努力推動俄羅斯遠東地區融入到大遠東，即東亞經濟一體化的進程。而中俄兩國也應暫時擱置過往的防範，彼此優勢互補，共同推動中國東北與俄羅斯遠東地區的共同發展。

王文近日在俄羅斯《工商日報》（Kommersant）撰文指出，2021年，全球人口的一半在遠東。遠東經濟圈占全球GDP總值的40％，為全球經濟增長貢獻50％以上。俄羅斯遠東地區有整個東亞地區最為豐富的資源，在資源緊缺的未來，俄羅斯遠東地區是整個亞洲最有優勢的區域。

王文認為，現在的當務之急是，糾正過往的「遠東=偏遠＋邊緣」的成見，將其視為未來的發展希望，並努力推動俄羅斯遠東地區融入到大遠東、也就是東亞經濟一體化的進程。

他分析，俄烏衝突爆發，俄羅斯與歐美世界的脫鉤，遠東正在成為世界經濟與貿易重心，俄羅斯的「向東看」戰略應該變成更快步伐的「向東走」，使俄羅斯更快地適應21世紀的發展趨勢。

王文說，遠東發展，能做得事情很多。至少有兩點建議是中國與俄羅斯發展舉措的當務之急。

他呼籲，俄羅斯應該集中力量，加速落實原有的戰略步驟，增加俄羅斯開發遠東地區的吸引力。在外界一些看來，俄羅斯開發遠東地區的誠意並不足夠，不少承諾與規畫並沒有完全落實。

他坦言，俄國過去對遠東地區有些規畫設想都是非常好的，但落實度太低。令人有一些欣慰的是，2022年6月，黑龍江大橋總算開通了。儘管是遲來的禮物，但讓人對未來充滿著更多期待。

王文還建議，藉中俄戰略關係的優勢，放下國家間彼此防範，優勢互補，共同推動中國東北與俄羅斯遠東地區的共同發展。對中國東北地區來說，與其韓國、日本開展經濟合作的速度在加快，但與俄羅斯遠東地區的合作速度卻相對較慢。

他稱，面對俄烏衝突後的世界新變局，遠東持續崛起將是必然趨勢。時不我待，將已規畫的做好，彼此之間的前景就會越來越好。