鴻海創辦人郭台銘昨宴請部分國民黨中常委餐敘，國民黨中常委沈智慧放話挺郭人數過半，若黨中央徵召新北市長侯友宜，徵召案送中常會時，中常委會「有意見」。對此，國民黨立委謝衣鳯表示，如果部分常委因為支持特定候選人而在常會反對黨中央所徵召候選人，破壞團結的行為絕對是國民黨的罪人。

國民黨最快17日將徵召2024總統參選人，外傳黨主席朱立倫近日將會見侯友宜及郭台銘。郭台銘近期動作頻頻，昨宴請部分挺郭中常委，挺郭立委陳玉珍宣稱有3分之2中常委挺郭，沈智慧也說多數常委挺郭，黨中央若徵召侯，很多常委會在常會上「有意見」。

針對中常委若在發動連署挺郭，是否會變成在逼宮朱立倫？謝衣鳯對此表示，朱立倫已經一再強調過，會依照科學數據、立委及縣市首長意見，大公無私地推出總統候選人，這次大家一定要團結合作才能贏得2024大選，沒有分裂本錢。

謝衣鳯說，如果部分常委因為支持特定候選人進行連署，而在中常會上反對黨中央所提出的總統候選人，破壞團結的行為絕對是國民黨罪人，絕對是合作贏得勝選的罪人。