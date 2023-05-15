其中，台汽電以獲利年增翻倍、季增12.75％，EPS 1.5元，暫居領先；欣天然、大汽電首季獲利年增50％、翻倍躍進，EPS各達0.84元、0.78元，緊追其後。

此外，新海、欣泰因天然氣業務持穩，首季也交出季年雙增，EPS 0.72元、0.68元亮眼表現；全國加油站、大台北瓦斯EPS均逾0.5元表現。

國際動力煤價連兩季下滑，第二季有望續降，民營電廠成本壓力改善，加上電價調漲、核電除役，夏季用電烘托，台電增加對汽電共生廠、民營電廠購電比重作為基載電力，有助台汽電、大汽電營運添利。

台汽電、大汽電著手「多元化燃料混燒」營運調整，分別展開固態廢棄物燃料(SRF)的混燒工作、切入SRF生產策略，強化成本、碳中和競爭利基。

大汽電現有三部發電機組、二套汽電共生系統多採煤炭混燒固體再生燃料，或以天然氣為燃料的規格；目標2026年前後完成發電機組能源轉型工作，躋身較低碳排的燃氣發電廠。

欣天然今年新戶拓展重點為新店央北重劃區、十四張重劃區等；伴隨解封，觀光、飲食商業活動增溫，加上新店裕隆城第三季開幕，營運添利。

北基台南永康加油站建置設置CCS1與CCS2兩樁四槍200kW電動車快充站，旗下三地能源子公司「特爾電力」已完成全台30個站點、111槍充電服務。三地能源台南七股160MW漁電共生案場預計上半年完工併網發電，年發電量1.8億度。