美國軍火商五月初來台考察供應鏈，軍工供應鏈股價一度上演慶祝行情、近月漲幅20％以上，但逢高震盪失去續航力，資深分析師杜金龍指出，隨拜訪團話題落幕，相關類股利多出盡，「下一次，可能發生在今年底總統大選首場辯論，到時，兩岸關係議題會再度被搬上檯面。」

杜金龍表示，軍工概念股是兩岸緊張的想像題材，如1995年中共對台實施一連串的「文攻武嚇」直到1996年首次開放民選總統，而這次到明年1月13日總統投票前，都還有炒作機會，尤其是台積電、聯電等大型權值股遭調節時，軍工類股再成為資金焦點。

也因通膨陰霾持續，景氣下行，科技業面臨消費性電子成長瓶頸，而疫後國境解封，讓航空業營運谷底反彈，國機、國艦國造、無人機等國家政策則令航太、軍工相關類股相對有想像空間。

台新投顧副總經理黃文清說，軍工概念股這一波漲幅非常大，不過屬於「有夢最美」的憧憬階段，只要有沾上邊的公司都會反映在股價上，其實這也是該公司研發能力受市場認可，不過，後續產品會不會取得認證、這項產品要多久時間對營收和獲利產生貢獻、貢獻比例又有多少，還要仔細觀察。

因為烏俄戰爭中軍力處於劣勢的烏克蘭，使用無人機對抗，無人機在不對稱作戰的有效性獲得證實。研調機構集邦指出，無人機在2022～2025年市場規模自165億美元成長至343億美元，年複合成長率27.6％。

龍德造船董事長黃守真，與承接製造的海軍沱江級塔江艦。（圖／黃耀徵攝）

外貿協會董事長黃志芳說，台灣公司在航太零組件製造表現出色，並建構起民用航空產業的供應鏈體系，與波音、空中巴士和普惠公司等全球巨頭合作；台灣公司強大的AIoT能力，也成為無人機領域的優勢競爭者。

杜金龍也認為「無人機」供應鏈的成長動能相對明確，國機國造、無人機相關供應鏈有漢翔（2643）、駐龍（4572）、晟田（4541）、寶一（8222）、長榮航太（2645）、Jpp-KY（5284）等。

杜金龍指出，經濟部持股3成的軍工之王漢翔，4月成交量130幾萬張、有史以來新高，股價一度攻上60元寫新猷，價量齊揚。該公司在軍工概念股中獲利相對穩健，漢翔去年營收302億元、每股稅後盈餘（EPS）1.73元；且獲F16升級專案並是亞洲最大F16維修中心，漢翔2023年高教機將交機 17 架，推動營收成長20％以上；2024、25、26年分別交機18、18、3架。

在國艦國造部份，則有2018～2040、規模4700億元的海軍12項造艦計畫。台船（2208）是台灣唯一擁有大型商船及軍、潛艦建造能力的造船廠，除了軍用訂單，還有離岸風電的工程船訂單，可惜受到原物料大漲，台船去年營收220億元，每股淨損3.78元，今年原物料持續波動，法人估恐持續拖累獲利。

龍德造船（6753）擅長建造中高速艦艇，去年因完工比例認列，營收大幅成長70.7％至38.3 億元，EPS2.93元，2023年產能滿載，法人估營收有成長6成潛力。

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