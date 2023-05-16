大選逼近，各政黨支持者開始凝聚，台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向，三成一支持民 進黨，二成六支持國民黨，一成六支持民眾黨，二成中性選民。民進黨、國民黨及民眾黨都略增，中性選民縮小 4.9 個百分點。

民調顯示，31.1％支持民進黨，26.2％國民黨，15.6％台灣民眾黨，3％時代力量，2％台灣基進，0.8％其他政黨合計，20.3％沒特別支持哪一個政黨，1％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，與上個月相比，可以發現，台灣人五月政黨支持傾向沒有出現大的變化。民進黨增加 2.5 個百分點，重回闊別已久的 3 字頭；國民黨原地踏步，略增 0.3 個百分點。民眾黨略增 0.6 個百分點；時代力量增加 1.2 個百分點；台灣基進略增 0.1 個百分點。中性選民規模縮小 4.9 個百分點。

本次調查由訪問期間是2023 年5 月8-9 兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99 個百分點。