東科-KY首季營收受客戶調整庫存下滑，為20.17億元，年減21％，不過由於原物料價格較去年第1季明顯回穩，加上東科集團在越南廠的營運已上軌道，成功帶動毛利率、營益率呈現雙率雙升格局，毛利率為13.9％、營益率3.4％，毛利率較去年同期的7.9％顯著提升。單季稅後淨利0.68億元，較去年同期0.05億元大幅成長，每股盈餘為1.08元。

東科-KY營收望第1季為谷底，第2季起逐季成長，今年既有客的訂單展望仍呈現成長，且公司有新客戶與新產品量產包括：TWS輔聽器、會議系統音訊設備、Teams認證耳機、簡約風的揚聲器等。

而搭配電視銷售的聲霸(Soundbar)產品市場穩定成長，Sound Bar可在在最小的空間內提供強大的音質和環繞聲，無需多個揚聲器或外部接線，且可以連接到多種電子設備，越來越多的的媒體平台，像Netflix、智能電視的普及，都帶動家庭影視設備升級，進一步促進Sound Bar的需求。此外，醫院、零售商、企業對條形音箱的需求不斷，預計將在未來幾年繼續推動全球條形音箱市場的增長，提高東科-KY未來的接單機會。