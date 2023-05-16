截至11點20分，加權指數大漲208.27點、為15683.32點，漲幅1.35％，今日成交量預估增至近2200億元。櫃買指數截至11點20分上漲1.2％、為207.32點，早盤維持逾1％漲幅，今日成交量估增至逾600億元。

11點後盤面各類股全數走揚，由汽車股漲逾2.5％領軍、光電股漲逾2％居次，成交量較大的電腦周邊設備、半導體、電子股齊揚逾1.5％。早盤漲逾2％的觀光股鄰近午盤漲勢收斂至1％，金融股小漲逾0.5％，水泥、航運、造紙股維持小漲格局，表現相對溫吞。

權值股今日擔當上攻要角，由和泰車(2207)大漲逾4.5％領軍，權王台積電(2330)及台塑化(6505)同步勁揚近2％，聯電(2303)及日月光投控(3711)漲近1.5％，台化(1326)及兆豐金(2886)齊揚逾1.3％，鴻海(2317)漲近1％。

統一投顧董事長黎方國認為，美股周一開低走高、科技股表現較強勢，帶動台股今日開高後價量齊揚，使近日狹盤整理的指數有機會盤堅向上。不過，就技術面而言，目前仍處於區間盤整格局，預估將呈現月線約15600點、季線約15650點上下150點震盪格局。

群益投顧則認為，美股仍處於尖牙股軋空與區域銀行動盪未平的多空拉扯，尚未明顯分出勝負，風險因素仍待釐清。台股盤面仍欠缺強勢領漲的大型族群，波段強漲股易陷入回檔，預估指數將在15400～15700間震盪，操作上可關注季報、營收優勢股、擇強守技術面應對。