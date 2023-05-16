Stellantis發言人說：「從此刻開始，Windsor工廠所有與電池模組生產有關的建造都已停止」，但是與電池芯有關生產設備的建造，仍繼續進行。

Stellantis說，加拿大政府沒有履行去年的協定。

加拿大在一個多月前同意提供至少130億加幣的補貼，以及一筆7億加幣的撥款，以吸引福斯集團(Volkswagen AG)在加拿大建造其北美電池工廠。

Stellantis和韓國的LGES在去年宣布，在加拿大投資建造電池工廠預計在Windsor地區創造2500個工作機會。

加國聯邦政府表示，正與Stellanits進行談判，這些問題可以獲得解決。加國財政部長Chrystia Freeland說，絕對有信心達成協議。

關於該停工問題，當地的安大略省政府省長Doug Ford說，確實令人感到擔憂，「我們需要聯邦政府如同對待福斯一樣的站出來」。