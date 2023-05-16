有「股市諸葛」稱號的證券分析師鄭光育，因配合前立委羅福助炒作吉祥與佳必琪2家公司股票，誆稱「K線是用錢砸出來的」，坑殺投資人數億元，羅福助因另案逃亡被通緝，鄭光育被判刑10年確定，台北地檢署傳喚鄭入監時，發現他早就落跑，人間蒸發，已聲請沒收鄭當年在特偵組偵辦期間交保的100萬元保證金獲准，另發布通緝。

鄭光育被控配合時任吉祥全球公司總裁的前立委羅福助，以低價買進吉祥全及佳必琪兩檔股票，再運用媒體宣傳，抬高股價、製造不實之股價技術線型後，對投資人及會員及妄稱「K線是用錢砸出來的」，趁機拋單出貨套給散戶，坑殺投資人數億元。事後羅福助因另涉桂宏炒股案被判刑4年確定，羅在2012年4月發監前夕潛逃，遭北檢通緝，時效至2030年12月止。

2010年1月27日，最高檢特偵組偵辦此案，諭令鄭光育以100萬元交保，2022年11月，最高法院駁回鄭光育上訴，鄭光育被判刑10年確定，北檢因傳喚、拘提不到，已向台北地院聲請沒收當時特偵組交保的100萬元保證金獲准，另發布通緝。

鄭光育不止本案遭通緝，他另與股市作手鄧福鈞等人組成炒股集團，炒作上市公司捷泰精密股價，2019年遭北檢諭令200萬交保。北院去年8月因鄭不到庭，裁定沒收200萬元保證金，並發布通緝。

另鄭光育因配合國寶集團總裁朱國榮炒作松崗股票，北檢2019年6月諭令鄭300萬元交保，另北院2020年10月也諭知鄭50萬元交保，但鄭已逃匿不到庭，北院今年5月11日已裁定沒收鄭350萬元保證金。

此外，鄭光育還涉入前生技股王康友-KY掏空、炒股案，配合大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈、董事長陳民郎等人炒作康友，2021年4月聲押陳、鄭2人，北院裁定陳、鄭各以30萬元、15萬元交保。目前康友案仍在北院審理中。