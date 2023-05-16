桃園市青年事務局今年首度舉辦「2023桃園星人秀」流行音樂競賽，5月17日至6月19日開放報名，分為歌唱、樂團及舞蹈等3大組別，總獎金60萬元，另提供入圍複賽隊伍專家指導、後續媒合表演與實習機會，年滿15至35歲可報名參加，歡迎對表演藝術有興趣的青年踴躍報名。

「2023桃園星人秀」流行音樂競賽共分3階段，包含線上徵件、初賽、實體複賽及實體決賽。評審團由流行音樂業界黃金陣容組成，包含金曲樂團 Vast＆Hazy林易祺、原子少年導師田一德、以及周杰倫御用舞者陳姿陵等，將提供桃園青年學子專業的建議，7月初將選出75組隊伍進入實體複賽，預計9月中辦理決賽。

青年局表示，凡通過初審、入圍複賽之隊伍，比照選秀節目將可獲得專業導師培訓課程，安排知名樂團「落日飛車」貝斯手弘禮老師擔任導師，現身說法分享流行音樂產業的國內外現況，提升參賽者對於音樂市場的了解。

青年局長侯佳齡說，流行音樂產業是不少年輕人嚮往的產業，為了促進桃園市相關產業發展，提早培養有興趣之年輕學子競爭力，今年首度辦理「2023桃園星人秀」，規畫完整培訓、指導、實習及媒合展演機會等，希望為桃園流行音樂人才培育盡一份力。這次活動也與勞動部就業安定基金合作，5月至7月辦理一系列表藝學群大師講座，歡迎喜歡流行音樂、表演藝術的青年一起參與，共同帶動桃園流行音樂潮流不間斷，詳細資訊可上桃園市青年局官網查詢。