和碩董事長童子賢今（16）日出席「電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，他指出，低碳轉型到了緊要關頭，但是還沒有準備好。尤其是台灣經濟非常仰賴進出口，未來國際上開徵碳稅後，台灣會處在不利的位子，進出口貿易就會受到威脅。

童子賢表示，地球暖化會造成兩個迫切的危機，一個是台灣非常仰賴進出口貿易，另一個是台灣地狹人稠，高山多平地少，只有8,000多平方公里的平地，在海水上升的威脅下，前途不是很樂觀。

他指出，台灣2022年進出口達到9,071億台幣，台灣GDP在2022年超越南韓日本，國民所得超越3萬2,800美元，乘上2,300萬人，台灣GDP在7,600至7,700億美元左右。台灣進出口總額除以GDP，是119％，經濟活動很大比重是來自於進出口貿易的活躍。同一時期，南韓只有70％，日本只有19％，中國降為34％，台灣比中日韓美更依賴進出口貿易。

童子賢示警，當2024年大家開始開徵碳稅，台灣會處在不利的位子，假設台灣在低碳轉型上沒有做出努力的話，台灣在碳稅開徵後，進出口貿易會受到威脅。就算對碳排、地球暖化沒有概念，光出口被課很高的碳稅，是切身之痛，就會影響台灣經濟活動，生意會卡卡，進出口就不順。

童子賢表示，台灣3萬6,000平方公里土地上，不到9,000平方公里是平地，2040年或2050年，溫度提高兩到四度，海平面提升0.5公尺到1.2公尺，台灣僅有少數的平地，有35％至40％，會被淹沒。高雄旗津，台北大稻埕和淡水一帶，都有可能淹沒，這就是切身之痛。但是，不管進出口貿易的障礙，還是海平面上升等等憂慮，都可以對低碳經濟做出努力而得到改善。

童子賢呼籲，轉型不是只依賴一種能源，能源、運輸、工業、生活、建築，都對碳排有巨大影響，能源只是其中一個項目，低碳轉型必須要好幾個部門和領域一起努力才能達成。電子業在創造進出口貿易時，50％以上是高科技產業出口，需要不同領域的部門，來優化生產流程，檢討生產和生活過程中產生的大量的碳是怎麼來的，還需要更創新的科技來解決碳排跟生活排碳過多的事情。

童子賢也以自身為例，他隨身帶保溫瓶，隨時可以喝水，也避免使用塑膠瓶，大家要謙卑務實檢討日常生活，生活生產運輸都能做到低碳轉型，讓台灣經濟能永續發展，並且成為地球好公民，全世界產業的好夥伴。