25歲蔡姓男子日前深夜騎機車因紅燈越線遭台南永康警方盤查，赫然發現眼前男子居然是「三條通」，遭3處地檢署發布為詐欺通緝犯，蔡男對於遭通緝毫不知情。警方查出，僅國中學歷的蔡男在工地工作，因一心想換好工作，上網求職卻遭詐騙集團誘騙銀行存摺成為人頭帳戶，慘淪詐欺嫌疑人，依法移送相關通緝單位歸案，釐清案情。

永康分局大橋派出所副所長王詩涵、警員劉耿銘、吳柏諺，14日深夜在永康區一處加油站前盤查一名紅燈越線的蔡姓男子，經查居然發現蔡男竟是遭士林、新北、桃園3處地檢署通緝發布的詐欺通緝犯，立即將蔡男帶返所偵辦。

警方指出，蔡男被告知是詐欺通緝犯時，顯得相當錯愕也難以置信，經警方告知後，才知道都是詐騙惹的禍。原來，蔡男本身只有國中畢業的學歷，在工地工作的他，盼著能找好一點的工作，先前上網求職卻遭對方要求他將銀行存摺寄出，但工作卻沒有下文，沒想到居然遭詐騙集團利用做為人頭帳戶，騙取其他被害人匯款至該戶頭。

由於被害人發現上當受騙報案，蔡男也因此被列為詐欺嫌疑人並將帳戶警示凍結，蔡男因並未到案，陸續遭士林、新北、桃園等3處地檢署通緝。警方指出，蔡男應訊時，表示完全不知情遭通緝，全程也很配合警方偵辦，對於相關案情均交代得一清二楚，警方依法將其移送相關通緝單位歸案，釐清案情。警方也呼籲，找工作切勿將銀行存摺寄出，否則存摺一旦寄出，反遭利用淪為人頭帳戶就得不償失了。