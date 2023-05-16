中國大陸國家主席習近平10日率國務院總理李強、中辦主任蔡奇、副總理丁薛祥到河北省雄安新區考察，主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會並發表講話。官媒最近發布此次雄安視察時的諸多細節與談話，習近平提到：「首都首先是政治中心，不是大雜燴，不能胡同裡辦工廠辦工廠、搞地攤經濟」。

針對雄安新區的發展，習近平說：「2017年，我第一次來雄安，站在一片田埂上展開了新區規劃圖。短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟。」

在談到當初設立雄安新區的決定以及首都北京及雄安的定位時，習近平說「眼看北京市的人口總量將在一兩年內達到城市承載能力的天花板。首都首先是政治中心，不是大雜燴，不能胡同裡辦工廠辦工廠、搞地『攤經濟』。雄安新區是為疏解北京非首都功能而誕生的，不是為了簡單建一個新區、建一個新城，這個定位一定要搞清楚。」

在進一步談到疏解北京非首都功能時，習近平接說「不能憑自身好惡，需要搬就得搬。不能搞『紙面疏解』『變相迴流』，名義上疏解，結果回去了。更不能通過在京設立二級單位等方式邊疏解邊新增。」他還鼓勵參與建設雄安新區的現場工人與管理人員說「這是百年不遇的歷史機遇，你們承擔著重要的歷史任務，要努力啊！」

對雄安新區的未來發展，習近平要求相關官員：「雄安新區建設是千年大計，要久久為功，既不能心浮氣躁，也不能等靠要，必須踏實努力、艱苦努力。」

他還說「雄安新區建設不是一天兩天的事，不能當下都吃幹榨盡，要留白、留有餘地，為遠期規劃預留項目、地塊。要適度超前，但不能過於超前，防止建成項目曬太陽，造成浪費。有的要大舉實施，有的要待機而動，有的要與時俱進，既不能急於求成，也不能無所作為。」

雄安新區是中國第19個國家級新區，也是首個由中共中央、國務院印發通知成立的國家級新區，位於河北省保定市東部，由雄縣、容城縣、安新縣及周邊部分地區組成，於2017年4月1日正式成立。被官方定位為北京非首都功能疏解集中承載地，稱為千年大計。