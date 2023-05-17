71歲的童姓男子日前因為薪資問題與母親意見不合，難過地走出家門想輕生，但途中路過三民二分局鼎山所，便走進派出所裡表示訴苦，講著講著也落下男兒淚。童男母親接到派出所通知後，奔赴所裡，情緒失控的要童男別做傻事，並大喊「我給你跪，好嗎？」場面相當不捨。直到員警耐心地安撫溝通後，童男情緒逐漸平穩，與母親一起返回家中。

據了解，童男原本在美濃生活，後來才到高雄與母親同住，平時只能靠打零工維生，15日因薪資問題和母親發生口角，失意的童男原本想走到金獅湖輕生，買了幾罐啤酒邊走邊喝，途中路過派出所，便走進求救。

童男一進派出所就表示自己是因為生活不易、又與親戚有間隙，才會對人生失意，壓力太大導致自己情緒失控，說到心裡傷痛處，童男再也止不住眼眶的淚水，淚灑派出所。

童母接到派出所來電後，也奔赴派出所，要求兒子別做傻事，更情緒失控的哭喊「媽媽給你跪好不好？不要喝酒」。

員警耐心安撫2人情緒，並聽完童男訴苦後，童男心潔似乎解開不少，也收拾起男兒淚，與母親一童返家休息。

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