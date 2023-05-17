16日晚間傳出國民黨台北市議員徐巧芯的助理，開車行駛於北市建國高架牆上時遭到他人砸車洩憤。對此徐巧芯17日上午回應，表示遭砸車者並非公費助理，而是一名大學實習生，「當時可能是兩台車開比較近，但也沒有發生擦撞，不過他看對方在開後車廂，不想起衝突就趕快離開了。」徐巧芯說，沒想到後擋風玻璃就被砸破。至於是否是針對自己而來？徐巧芯則表示不便多加揣測，但會多注意自身的人身安全。

徐巧芯表示，該名遭砸車的男子不是她的公費助理，而是一個大學實習生，過去他也沒有跟別人有結仇或是結怨。徐巧芯說，在昨天開車的時候，在建國高架上面，可能兩台車是比較近的，但也沒有發生擦撞這樣的事情，那他看到對方去開後車廂，當然這種情況之下不想要衝突，就趕快離開，沒想到擋風玻璃就破掉了。

徐巧芯說，該名實習生後續與她聯絡，也建議立刻跟警局報案，所以全案警方正在調查當中。「至於有很多人詢問，是不是因為他的徐巧芯辦公室助理或實習生身份導致這個情況，那我們不方便多加揣測。」徐巧芯說，還是讓警方去做比較完整的調查，但自己也會多注意人身安全。