從2022年至今，成衣市場的變化十分迅速。從2022年上半年的大量下單，到2022下半年開始力求消化庫存，客戶不斷因應情勢調整採購策略，先保守下單，銷售狀況再追加短交期訂單，這也造成成衣供應商的營收產生較大的波動。但聚陽公司以靈活彈性的營運模式，多元產品搭配多點布局的優勢，提供客戶一站式服務，全力滿足客戶短、急單需求，也讓聚陽在此變動的情勢下仍能成功的維持營收和獲利的成長．而今年客戶去化庫存的壓力已經有所緩解，也逐步縮減消化庫存的力道，惟全球經濟的不確定性仍持續，通膨也造成消費者的購買喜好變化甚快，短單仍會是目前市場的主流下單模式，公司也將提高短單的供應佔比，進而穩定全年營收和獲利，等待谷底復甦反彈的契機。

此外，全球的供應鏈版圖也正逐漸挪移，在分散風險的考量下，客戶的訂單生產均避免過度集中在單一國家，並調整成為區域平衡的下單模式，亞洲新興國家和中美洲已成為客戶分散風險的生產供應鏈新選項，而聚陽也預判此趨勢，從2022年就啟動了印尼新廠規劃，把印尼列為產能的重點擴充國家，以做為未來新客戶和高值訂單的生產基地。同時，和印尼將會是公司未來的重點發展產區。聚陽也預期未來新的多元化佈局逐步實現後，將可吸引新客戶進行合作，成為中長期的成長動能。

2023年是波滔起伏的一年，聚陽表示，將持續關注新世代與新流行商機，開拓公司產品品項，並且持續研發新世代智慧服飾，掌握時代脈動．而公司的管理團隊也將逐步邁向年輕化，積極培養黃金接班梯隊，進行經驗傳承，充實公司活力，聚陽有信心在這景氣多變的時代，成為中流砥柱的紡織領航者。