采陞資產管理公司負責人鄒官羽，被控炒作台灣存託憑證（TDR），因檢察官及法院認為TDR屬於財政部900號公告規範的有價證券範圍，遭判刑3年2月確定。已執行完畢的鄒官羽，認為時任財政部承辦科員郭土木教授日前到高院作證，證稱TDR並非財政部900號公告的核定範圍後，認為自己被金管會所欺騙，17日委託律師楊舜麟至台北地檢署控告金管會官員涉嫌偽造文書。

律師楊舜麟說，鄒2011年因買賣新傳媒TDR賠錢，還被依《證交法》起訴判刑，主要依據就是金管會認為財政部900號公告已核定TDR的見解，但曾任財政部證管會第二組承辦科員，同時也是輔仁大學法律學院院長郭土木，已明確證稱，「900號函乃係針對外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資性質之有價證券進行管制，並非針對台灣存託憑證行使證券交易法第6條第1項之核定權」。

郭證稱，「證管會並無以900號函核定TDR為《證交法》有價證券之意思，且TDR為『本國有價證券』，並非900號函所核定之『外國有價證券』，因此TDR非屬900號函之核定範圍內。」

楊舜麟表示，除郭土木的專家證人身分已反駁金管會說法，他也質疑900號函為民國76年所公告，我國第一檔TDR為87年發行之福雷電子TDR，公告如何含括預見11年後的金融商品，而鄒官羽並非唯一一起因TDR被判入罪的案子，若金管會倘有偽造文書疑慮，是否該檢討TDR的法律明確性，已違反罪刑法定原則。