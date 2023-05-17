關山警察分局接獲報案有民眾走失，展開地毯式搜索。（關山警察分局／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉30歲江姓男子走失，母親趕緊向警方報案「患有精障的兒子走失，請協助找尋」，台東縣警察局關山分局池上分駐所警員蔡誌昇及趙佳柔在大坡池展開地毯式的搜尋，所幸在當地腳踏車出租業者的協助下，順利讓母子重逢。

關山警察分局表示，昨晚接獲民眾報案，年約30歲患有精障的兒子走失，當時天還下著雨，氣溫約20度，隨著天色愈暗，氣溫愈低，員警擔心這名走失男子淋致失溫，隨即展開地毯式搜尋。

約半小時後，警方接到腳踏車店家來電表示「有名男子一言不發的坐在店內，請警察來看看」，員警前往一看，就是走失的江男，由於他沒見到母親，不肯與警察回警所，便將母親帶往店內與他相見，順利協助找回愛子，臨行前還一直感謝警察及店家。

另外，有1對遊客夫婦，還完租賃的腳踏車後，以徒步方式在伯朗大道閒逛，最後竟然忘了車子停在哪，夫妻倆焦急地在小徑找尋，所幸警員蘇珮尹憑著1張IG限動照片，順利幫他們找到車子。

關山警察分局呼籲，鄉村村落小徑較多且幅員遼闊，景色也很相似，請遊客照看好孩子以免走失；車子停妥後，最好拍照留存，以免天色暗了找不著車。若需要警察協助，請撥打110，警察將盡速抵達提供妥適服務。