李玄在表示，當時他只是一個老百姓，非公務怎麼圖利民眾，其他相關人員都沒有事情，圖利與便民一線之隔。（吳建輝攝）

楊麗香是否代夫出征再度參選，李玄在語帶保留，表示相信鄉親的智慧，會支持能夠接棒的候選人。（吳建輝攝）

彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪被判刑1年10月、褫奪公權2年，將於明天入監服刑，17日一早公所禮堂聚集超過200名鄉親相挺鼓勵，李玄在語帶哽咽表示，鄉親的支持就是他堅持下去的力量，他只是一個老百姓，呼籲監察單位能啟動調查給清白。

李玄在妻子、也是前北斗鎮長楊麗香則說，至今仍不明白錯在哪裡，甚至為何會得到這樣的結果，不過他們會勇敢向前，感謝鄉親支持。（吳建輝攝）

2017年彰化縣北斗鎮長李玄在因涉嫌關說清潔隊，放行讓民眾進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材物，更二審被判刑1年10月，但期間仍當選第18屆北斗鎮長，去年被停職後上訴，依然當選第19屆鎮長，展現「李家班」在北斗雄厚的實力。

李玄在表示，當時他只是一個老百姓，非公務怎麼圖利民眾，其他相關人員都沒有事情，圖利與便民一線之隔，能夠連任2次就表示鄉親對他肯定、認同，鄉親已經還給他清白，呼籲監察單位能夠啟動調查，還給他一個清白。

李玄在妻子、也是前北斗鎮長楊麗香也說，過去十幾年夫妻兩人為北斗盡心盡力服務，鄉親的肯定與支持就是最好的證明，至今仍不明白錯在哪裡，甚至為何會得到這樣的結果，不過他們會勇敢向前，感謝鄉親支持。

而李玄在入獄後，依法必須在3個月內完成補選。楊麗香是否代夫出征再度參選，李玄在語帶保留，表示相信鄉親的智慧，會支持能夠接棒的候選人；事實上李玄在與妻子楊麗香、父親李順銘都當過北斗鎮長，最近三屆鎮長屢戰屢勝地方稱為「李家班」，楊麗香未來動向也備受矚目。