前英相特拉斯訪台 國台辦：撼動不了一個中國國際格局 12:312023/05/17 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前英國首相特拉斯16日訪台，大陸國台辦批評是倚外謀獨的鬧劇，撼動不了一個中國的國際格局。（本報資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國前首相特拉斯16日晚間到訪台灣，大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，了解到特拉斯是台灣「遠景基金會」邀請去的，發現到民進黨最近一系列對外勾連的活動都是通過該基金會操作的，已對遠景基金會採取懲戒措施，如果確認屬實，還會再記一筆新帳。 馬曉光更說，民進黨實際上是在花台灣老百姓的納稅錢去收買一些下了台的反華政客到台灣上演一齣齣倚外謀獨的鬧劇。無論花多少錢，無論怎麼折騰都改變不了台灣是中國一部分的事實，也撼動不了一個中國的國際格局。 #台灣 #特拉斯 #英國 #前首相 #國際格局 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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