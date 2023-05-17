英國前首相特拉斯16日晚間到訪台灣，大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，了解到特拉斯是台灣「遠景基金會」邀請去的，發現到民進黨最近一系列對外勾連的活動都是通過該基金會操作的，已對遠景基金會採取懲戒措施，如果確認屬實，還會再記一筆新帳。

馬曉光更說，民進黨實際上是在花台灣老百姓的納稅錢去收買一些下了台的反華政客到台灣上演一齣齣倚外謀獨的鬧劇。無論花多少錢，無論怎麼折騰都改變不了台灣是中國一部分的事實，也撼動不了一個中國的國際格局。