國民黨中常會將徵召新北市長侯友宜參選明年總統，總統府副祕書長黃重諺今天表示，身為台灣元首需具備三條件；對國際事務及經濟的處理，以及讓國際和國人信任的能力，這幾項攸關國家發展榮枯與生死，相關討論和基本準備執政黨比較豐厚，期待在野黨也將這些拉起來。

國民黨中常會將徵召侯友宜參選明年總統，藍綠白總統參選人就位，黃重諺今天接受《齊有此理》節目專訪，他說，以他作為政治幕僚的觀點來看，台灣即將是全球20大經濟體；全球關注且希望合作並解決問題；國際重要廠商看到台灣作為全球發展供應鏈前端，希望找我們合作。

他說，全球看待台灣的總統已是「國際級的領袖」一員，因此，任何一個人要當台灣元首，都要有這樣的自覺和努力身為國際領袖，並應具備三項核心能力。

第一，是對國際事務的認識與處理能力：他舉例，後天G7在廣島舉行，全球重要會議和領袖坐下來會談到的重要議題，一個就是就是印太區域、台海之間，並且如何與台灣高科技核心競爭力做對接，讓台灣接下來有更多機會。

他說，台灣元首坐在北約祕書長之前，要有能力知道他關切什麼，以及要告訴他台灣需要的是什麼，而這些都是副總統賴清德每天的工作日常。

第二個核心能力是經濟：黃重諺表示，如果現在還要回頭說一中市場，等於對當前全球經濟和總體經濟脫鉤斷線。過去政府從推動5＋2產業到六大核心發展，伴隨人才和就業機會、產業技術的提升，這些如何轉化為產業能量，與他國有更多合作機會，元首要對這些有概念，知道方向是什麼，還要與公眾溝通。

第三是信任：他說，這涉及幾個層次，一是 「國際上信不信任你？」，另一個是國民信不信任你能維持台灣的穩定。

外界質疑賴清德的「務實台獨」，黃重諺認為，這不會有問題，維持現狀已成為全球共同語言與共識，台灣的下一個元首，也要讓國際相信會確保現狀持續維持，這攸關國家未來發展的榮枯與生死，從相關討論和敘述及基本準備來看，執政黨比較雄厚，也期待在野黨一起將這些能力拉起來。