桃園市會稽垃圾掩埋場17日下午發生火警，桃園市大有消防分隊獲報，派遣18名消防員、消防車7輛趕往，發現掩埋場內廢棄物燃燒，面積還需要釐清，目前火勢已經獲得控制。

消防局指出，13時24分獲報，35分趕往現場，14時15分控制火勢，目前還在搶救中，起火原因仍需釐清。