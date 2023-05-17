桃園市議員凌濤轟副總統賴清德指「房價在降」，痛批賴清德失言。（翻攝自凌濤臉書）

副總統賴清德日前在政大演講時提到「你有沒有注意到房價現在在降？」桃園市議員凌濤表示，這句點燃大家的憤怒，堪稱是賴清德繼「功德台灣」、「乾淨的煤」最新力作，再次向台灣表演了什麼是「何不食肉糜」！

凌濤說，根據內政部不動產資訊平台的統計，在去年第3季，全國的房價所得比是9.8倍，在台北市為16.2倍，而在他的選區桃園市則是7.98倍。而根據全球資料庫Numbeo的統計，台灣的房價所得比為20.1倍，等於一個家庭要不吃不喝約20年，才能買得起一間房。

凌濤又提到，另一方面，如果比較長時間的數字，可以發現近20年來，一般家戶不吃不喝能夠買房的時間，多了整整一倍。此外，這20年來家戶的所得只增加19萬，卻遠遠跟不上房價的增長。

凌濤又說，賴清德發言人郭雅慧 、綠營側翼昨天開始出來洗地，說利率提升導致房價下跌。凌濤砲轟，這明顯不是現實！姑且不論因為升息，導致許多房貸族被壓得喘不過氣，就算利率提升導致房市買氣轉淡，也絕對談不上是「房價在降」！凌濤批評，賴清德不了解人民心中的痛，連基本的常識都沒有，每次發言就失言，草包再次露餡！