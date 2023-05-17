國民黨主席朱立倫今（17）日下午在中常會正式宣布，徵召「最強母雞」新北市長侯友宜參選2024年總統。對此，侯友宜二哥、前高醫院長侯明鋒表示，家人支持他的決定。而是否擔心他遭到綠營抹黑，他認為，侯友宜擔任公職3、40年，表現大家有目共睹，對他很有信心。

針對侯友宜今天確定代表國民黨參選2024總統，侯明鋒今接受本報電訪時強調，大家團結一致支持勝選、支持勝選，而侯家人都支持他的決定。他直說，謝謝大家的厚愛及支持，敬請未來多加指導舍弟侯友宜，台灣的未來需要大家團結一心，贏得勝選。

至於會不會不捨？弟弟未來要身負重任，可能被抹黑攻擊，先給他心理建設？侯明鋒笑說，侯友宜歷經兩次大的選舉，從學校畢業都擔任公職，秉持愛國家、忠於這個職位的精神做事。

侯明鋒強調，侯友宜這3、40年來的表現，相信大家有目共睹，所以自己對他具有相當的信心，「他是為我們這個國家在努力、在打拚」，期待大家支持。至於會不會幫弟弟助選？侯明鋒未鬆口，只稱「任何可能都有，但是就是支持他。」